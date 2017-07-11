Стрєлков викликав на "дуель" Навального - з'ясувати, хто більший націоналіст РФ

У Росії Олексій Навальний і колишній лідер бойовиків на Донбасі, екс-кадровий грушник РФ Ігор Стрєлков/Гіркін проведуть дебати і спробують з'ясувати, хто з них більший патріот і націоналіст.

Запрошення на дебати Стрєлков зробив в ефірі "Рой ТВ" 5 липня, відповідь на нього Навальний опублікував на своєму сайті.

У своєму заклику до Навального взяти участь в дебатах, серед питань, які Стрєлков збирався обговорити з ним, колишній грушник назвав: "Що буде робити Навальний, ставши президентом, з Донбасом і Кримом? Чи збирається він, так званий російський націоналіст, здати Донбас з російським населенням русофобській антиросійській Україні", - сказав Стрєлков.

При цьому Стрєлков називає ці дебати "дуеллю".

Навальний вважає, що колишній військовий хоче довести, що він (Навальний) не є "ні патріотом, ні націоналістом, ні навіть опозиціонером".

"Я єдиний кандидат в президенти, хто прямо заявляє про те, що до політичного життя країни і участі у виборах повинні бути допущені всі політичні сили, включаючи націоналістів. Тих самих націоналістів (і знову Стрєлков типовий приклад), багатьох з яких Кремль використовував для нагнітання імперської, антиукраїнської і антизахідної пропаганди; використовував для початку шкідливої, згубної для Росії війни, а тепер всіляко пресує, заганяє в підпілля і перетворює на маргіналів", - заявив Навальний.

"Постараюся в ході цих дебатів довести, що я найкращий кандидат для всіх виборців, які називають себе патріотами", - додав він.

Найближчим часом ми зв'яжемося з ним і визначимо дату, формат і інші подібні речі.

Як відомо, Навального позиціонують, як опозиціонера режиму Путіна.

Стрєлков у 2014 році з групою бойовиків захопив державні будівлі в Слов'янську. Після чого в районі Слов'янська була розстріляна група підрозділу СБУ "Альфа". Військові дії також почалися в цей період.

Після повного оточення силами АТО Слов'янська в ніч на 5 липня 2014 року Стрєлков з бойовиками утік у Донецьк.

Пізніше Стрєлков звинувачував помічника президента РФ Владислава Суркова в тому, що йому довелося скласти з себе повноваження "міністра оборони" неіснуючої "ДНР" і відправитися в РФ.

Українська правда