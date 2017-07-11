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Стрелков вызвал на "дуэль" Навального – выяснить, кто больший националист РФ

Вторник, 11 июля 2017, 12:31

В России Алексей Навальный и бывший лидер боевиков на Донбассе, экс-кадровый грушник РФ Игорь Стрелков/Гиркин проведут дебаты и постараются выяснить, кто из них больший патриот и националист.

Приглашение на дебаты Стрелков сделал в эфире "Рой ТВ" 5 июля, ответ на него Навальный опубликовал на своем сайте.

В своем призыве к Навальному принять участие в дебатах, среди вопросов, которые Стрелков собирался обсудить с ним, бывший грушник назвал: "Что будет делать Навальный, став президентом, с Донбассом и Крымом? Собирается ли он, так называемый русский националист, сдать Донбасс с русским населением русофобской антирусской Украине", – сказал Стрелков.

При этом Стрелков называет эти дебаты "дуэлью".

Навальный считает, что  Стрелков хочет доказать, что он не является "ни патриотом, ни националистом, ни даже оппозиционером".

"Я единственный кандидат в президенты, прямо заявляющий о том, что к политической жизни страны и участию в выборах должны быть допущены все политические силы, включая националистов. Тех самых националистов (и снова Стрелков типичный пример), многих из которых Кремль использовал для нагнетания имперской, антиукраинской и антизападной пропаганды; использовал для начала вредной, губительной для России войны, а теперь всячески прессует, загоняет в подполье и превращает в маргиналов", - заявил Навальный.

"Постараюсь в ходе этих дебатов доказать, что я наилучший кандидат для всех избирателей, называющих себя патриотами", - добавил он.

В ближайшее время мы свяжемся с ним и определим дату, формат и прочие подобные вещи.

Как известно, Навального позиционируют, как оппозиционера режиму Путина.

Стрелков в 2014 году с группой боевиков захватил государственные здания в Славянске. После чего в районе Славянска была расстреляна группа подразделения СБУ "Альфа". Военные действия также начались в этот период.

После полного окружения силами АТО Славянска в ночь на 5 июля 2014 года Стрелков вышел в Донецк.

Позднее Стрелков обвинял помощника президента РФ Владислава Суркова в том, что ему пришлось сложить с себя полномочия "министра обороны" несуществующей "ДНР" и отправиться в РФ.

Украинская правда

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Темы: СтрелковДонбассРосcия
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