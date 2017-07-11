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У штабі АТО уточнили втрати за добу

Вівторок, 11 липня 2017, 12:44

10 липня в зоні проведення антитерористичної операції 1 боєць загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

Про це на брифінгу в понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу загиблих та поранених у лавах ЗСУ внаслідок бойових дій немає. Водночас в районі Станиці Луганської в результаті підриву загинув один український воїн", – сказав полковник.

За словами Лисенка, у понеділок найбільш напружена ситуація спостерігалась на луганському напрямку.

Там було зафіксовано 8 ворожих обстрілів, 5 із них – із важкого озброєння.

Українська правда

Теми: АТО
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