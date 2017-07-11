У штабі АТО уточнили втрати за добу
Вівторок, 11 липня 2017, 12:44
10 липня в зоні проведення антитерористичної операції 1 боєць загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої.
Про це на брифінгу в понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
"За минулу добу загиблих та поранених у лавах ЗСУ внаслідок бойових дій немає. Водночас в районі Станиці Луганської в результаті підриву загинув один український воїн", – сказав полковник.
За словами Лисенка, у понеділок найбільш напружена ситуація спостерігалась на луганському напрямку.
Там було зафіксовано 8 ворожих обстрілів, 5 із них – із важкого озброєння.
Українська правда