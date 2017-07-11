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В штабе АТО уточнили потери за сутки

Вторник, 11 июля 2017, 12:44

10 июля в зоне проведения антитеррористической операции 1 боец погиб в результате подрыва на взрывном устройстве.

Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки погибших и раненых в рядах ВСУ в результате боевых действий нет. В то же время в районе Станицы Луганской в результате подрыва погиб один украинский воин", - сказал полковник.

По словам Лысенко, в понедельник наиболее напряженная ситуация наблюдалась на луганском направлении.

Там было зафиксировано 8 вражеских обстрелов, 5 из них - из тяжелого вооружения.

Украинская правда

Темы: АТО
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