Захист: Правоохоронці намагались провести обшук у Гречківського

Адвокат підозрюваного у шахрайстві члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського заявляє, що правоохоронці намагалися провести обшуки на роботі його сина і вдома у самого Гречківського.

Про це адвокат Євген Солодко написав на своїй сторінці Facebook

"У справі Гречківського відбуваються загадкові речі. Вчора ввечері була спроба проникнути до приміщення адвокатського бюро Гречківського, яке очолює Іван Гречківський (син Павла Гречківського - УП). Спрацювала сигналізація і на місце прибула охорона", - розповів він.

"Зранку сьогодні була спроба провести несанкціонований обшук у квартирі, де проживає Павло Гречківський", - повідомив Солодко.

При цьому він зазначив, що "представники ГПУ та СБУ не пред'явили жодних документів, насамперед, ухвали суду, не привели понятих і не повідомили про обшук у помешканні адвоката Раду адвокатів регіону".

Він додав, що коли біля дверей з'явилися захисники Гречківського, правоохоронці сказали, що вони помилилися адресою.

"Їхні блукання довкола квартири члена ВРП зафіксовані на камери відеоспостереження. Адвокати будуть приймати правове рішення, як діяти в такій ситуації. Павло Гречківський повідомив про ці інциденти голову Вищої ради правосуддя", - зазначив адвокат.

Як відомо, Гречківський підозрюється в замаху на шахрайство, а саме у вимаганні 500 тис. доларів за нібито вплив на прийняття судом необхідного рішення.

ГПУ намагалася відсторонити його від посади, але Вища рада правосуддя відмовила у клопотанні.

Пізніше Гречківський заявив, що не піде на угоду зі слідством.

Українська правда