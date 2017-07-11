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Защита: Правоохранители пытались провести обыск у Гречкивского

Вторник, 11 июля 2017, 13:47

Адвокат подозреваемого в мошенничестве члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского заявляет, что правоохранители пытались провести обыски на работе его сына и дома у самого Гречкивского.

Об этом адвокат Евгений Солодко написал на своей странице Facebook.

"По делу Гречкивского происходят загадочные вещи. Вчера вечером была попытка проникнуть в помещение адвокатского бюро Гречкивского, которое возглавляет Иван Гречкивский (сын Павла Гречкивского - УП). Сработала сигнализация и на место прибыла охрана", - рассказал он.

"Утром сегодня была попытка провести несанкционированный обыск в квартире, где проживает Павел Гречкивский", - сообщил Солодко.

При этом он отметил, что "представители ГПУ и СБУ не предъявили никаких документов, прежде всего, определения суда, не привели понятых и не сообщили об обыске в квартире адвоката Раду адвокатов региона".

Он добавил, что когда у дверей появились защитники Гречкивского, правоохранители сказали, что они ошиблись адресом.

"Их блуждание вокруг квартиры члена ВРП зафиксированы на камеры видеонаблюдения. Адвокаты будут принимать правовое решение, как действовать в такой ситуации. Павел Гречкивский сообщил об этих инцидентах председателя Высшего совета правосудия", - отметил адвокат.

Как известно, Гречкивский подозревается в покушении на мошенничество, а именно в вымогательстве 500 тыс. долларов за якобы влияние на принятие судом необходимого решения.

ГПУ пыталась отстранить его от должности, но Высший совет правосудия отказал в ходатайстве.

Позже Гречкивский заявил, что не пойдет на сделку со следствием.

Украинская правда

Темы: суд
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