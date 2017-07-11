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У Києві судді приватизують і продають службове житло – розслідування

Вівторок, 11 липня 2017, 14:58

Судді Окружного адміністративного суду Києва приватизували, а деякі встигли і продати, видані їм службові квартири у новобудовах.

Про це йдеться у розслідуванні Марини Ансіфорової для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

За даними журналістки, в 2013-му році п’ять суддів Окружного адмінсуду Києва отримали квартири для службового використання. При цьому у деяких суддів вже було житло. Наприкінці того ж року судді подали до суду із вимогою зобов’язати голову свого суду  Павла Вовка звернутися до районних адміністрацій з проханням виключити житло із статусу службового.

 

Далі квартири приватизували на підставі того, що нові квартири без ремонту не придатні до житла, а ремонтувати житло, яке в них можуть забрати, судді не захотіли.

Нині, як виявили журналісти програми, у службових квартирах мешкають родичі суддів, квартиранти, або вже нові власники.

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Зокрема у розслідуванні фігурують прізвища судді Окружного адмінсуду Києва Ігоря Погрібніченка, Євгена Аблова, Олени Власенкової та Андрія Федорчука.

Так наприклад Погрібніченко отримав трикімнатну службову квартиру, в яку прописав матір, батька, сестру, діда та себе. При цьому у декларації судді вказана ще одна квартира у Києві, якою суддя володіє з 2004-го року. Однак, ні в службовому, ні у власному житлі Погрібніченко не проживає.

Натомість сусіди кажуть, що постійне місце проживання Погрібніченка – будинок площею 202 квадратних метри у селі Мархалівка, який у 2016-му придбала його мати.

Теми: суд
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