В Киеве судьи приватизируют и продают служебное жилье - расследование

Судьи Окружного административного суда Киева приватизировали, а некоторые успели и продать, выданные им служебные квартиры в новостройках.

Об этом говорится в расследовании Марины Ансифоровои для программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

По данным журналистки, в 2013 году пять судей Окружного админсуда Киева получили квартиры для служебного использования. При этом у некоторых судей уже есть жилье. В конце того же года судьи подали в суд с требованием обязать председателя своего суда Павла Вовка обратиться в районные администрации с просьбой исключить жилье из статуса служебного.

Далее квартиры приватизировали на основании того, что новые квартиры без ремонта не пригодны к жилью, а ремонтировать жилье, которое у них могут забрать, судьи не захотели.

Сейчас, как обнаружили журналисты программы, в служебных квартирах проживают родственники судей, квартиранты, или уже новые владельцы.

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В частности, в расследовании фигурируют фамилии судьи Окружного админсуда Киева Игоря Погрибниченко, Евгения Аблова, Елены Власенковой, Андрея Федорчука.

Так, например, Погрибниченко получил трехкомнатную служебную квартиру, в которую прописал мать, отца, сестру, деда и себя. При этом в декларации судьи указана еще одна квартира в Киеве, которой судья владеет с 2004 года. Однако, ни в служебном, ни в собственном жилье Погрибниченко не проживает.

Зато соседи говорят, что постоянное место жительства Погрибниченко – дом площадью 202 квадратных метра в селе Мархаловка, который в 2016-м приобрела его мать.