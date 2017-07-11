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Дейдей приватно літає з Дзензерським, помічник якого надав йому кредит

Вівторок, 11 липня 2017, 15:02

Депутат Євген Дейдей неодноразово літав на приватних літаках разом із його колегою Денисом Дзензерським, помічник якого надавав кредити його родині, через що ГПУ просить позбавити депутатської недоторканості Дейдея.

Згідно з інформацією, яку отримала "Українська правда" з джерел у правоохоронних органах, таких чартерних перельотів Дейдея разом із Дзензерським було чотири за 9 місяців.

21 січня 2015 року Дейдей разом зі своєю дружиною Інгою та Дзензерським вилетіли до Берліна з аеропорту "Жуляни".

16 березня 2015 року Дейдей разом із дружиною Інгою, Дзензерським, депутатом НФ Тетяною Донець, депутатом БПП Андрієм Павелком і ще кількома людьми повернулися з Парижа у Київ чартерним літаком AHO633J.

 
AHO633J
 
 

Дзензерський і Донець, згідно з декларацією Дениса у 2016 році проживали разом.

При цьому у Париж Дейдей летів звичайним пасажирським рейсовим літаком.

25 вересня 2015 року Дейдей виїхав з України машиною через Чоп. А вже 29 вересня 2015 року він повернувся в Україну приватним літаком з Будапешта разом з дружиною Інгою, Дзензерським і ще кількома людьми.

25 липня 2015 року  Дейдей пасажирським рейсом вилетів в Берлін з Дніпропетровська. А вже 28 липня 2015 року приватним літаком повернувся з Канн. Разом з ним летів Денис Дзензерський та декілька інших осіб.

Як відомо, цього тижня ВР має ухвалити рішення, чи знімати з Дейдея депутатську недоторканність.

Дейдея звинувачують в тому, що він спробував приховати купівлю квартири і двох авто за незрозуміло де взяті гроші. Для цього він оформив на дружину Інгу Дейдей "кредит" в Ігоря Лінчевського, помічника свого однопартійця Дениса Дзензерського.

За даними ГПУ, у період з 18 грудня 2014 до 26 грудня  2016 року Євген Дейдей набув у спільну сумісну власність  з дружиною офіційно підтверджених активів на суму 6 133 690.95 грн., що у понад 4,2 рази перевищує сукупний дохід подружжя. 

Дейдей і Дзензерський є членами фракції Народний Фронт.

Дзензерський у 2013 році входив до рейтингу Форбс найбагатших людей України.

Українська правда

Теми: недоторканністьНародний фронтВерховна Рададекларації
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