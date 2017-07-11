Дейдей приватно літає з Дзензерським, помічник якого надав йому кредит

Депутат Євген Дейдей неодноразово літав на приватних літаках разом із його колегою Денисом Дзензерським, помічник якого надавав кредити його родині, через що ГПУ просить позбавити депутатської недоторканості Дейдея.

Згідно з інформацією, яку отримала "Українська правда" з джерел у правоохоронних органах, таких чартерних перельотів Дейдея разом із Дзензерським було чотири за 9 місяців.

21 січня 2015 року Дейдей разом зі своєю дружиною Інгою та Дзензерським вилетіли до Берліна з аеропорту "Жуляни".

16 березня 2015 року Дейдей разом із дружиною Інгою, Дзензерським, депутатом НФ Тетяною Донець, депутатом БПП Андрієм Павелком і ще кількома людьми повернулися з Парижа у Київ чартерним літаком AHO633J.

AHO633J

Дзензерський і Донець, згідно з декларацією Дениса у 2016 році проживали разом.

При цьому у Париж Дейдей летів звичайним пасажирським рейсовим літаком.

25 вересня 2015 року Дейдей виїхав з України машиною через Чоп. А вже 29 вересня 2015 року він повернувся в Україну приватним літаком з Будапешта разом з дружиною Інгою, Дзензерським і ще кількома людьми.

25 липня 2015 року Дейдей пасажирським рейсом вилетів в Берлін з Дніпропетровська. А вже 28 липня 2015 року приватним літаком повернувся з Канн. Разом з ним летів Денис Дзензерський та декілька інших осіб.

Як відомо, цього тижня ВР має ухвалити рішення, чи знімати з Дейдея депутатську недоторканність.

Дейдея звинувачують в тому, що він спробував приховати купівлю квартири і двох авто за незрозуміло де взяті гроші. Для цього він оформив на дружину Інгу Дейдей "кредит" в Ігоря Лінчевського, помічника свого однопартійця Дениса Дзензерського.

За даними ГПУ, у період з 18 грудня 2014 до 26 грудня 2016 року Євген Дейдей набув у спільну сумісну власність з дружиною офіційно підтверджених активів на суму 6 133 690.95 грн., що у понад 4,2 рази перевищує сукупний дохід подружжя.

Дейдей і Дзензерський є членами фракції Народний Фронт.

Дзензерський у 2013 році входив до рейтингу Форбс найбагатших людей України.

Українська правда