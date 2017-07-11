Дейдей частно летает с Дзензерским, помощник которого дал ему кредит

Депутат Евгений Дейдей неоднократно летал на частных самолетах вместе с его коллегой Денисом Дзензерским, помощник которого предоставлял кредиты его семье, из-за чего ГПУ просит лишить депутатской неприкосновенности Дейдея.

Согласно информации, которую получила "Украинская правда" из источников в правоохранительных органах, таких чартерных перелетов Дейдея вместе с Дзензерским было четыре за 9 месяцев.

21 января 2015 Дейдей вместе со своей женой Ингой и Дзензерским вылетели в Берлин из аэропорта "Жуляны".

16 марта 2015 Дейдей вместе с женой Ингой, Дзензерским, депутатом НФ Татьяной Донец, депутатом БПП Андреем Павелко и еще с несколькими людьми вернулись из Парижа в Киев чартерным самолетом AHO633J.

Дзензерский и Донец, согласно декларации Дениса в 2016 году, проживали вместе.

При этом в Париж Дейдей летел обычным пассажирским рейсовым самолетом.

25 июля 2015 Дейдей пассажирским рейсом вылетел в Берлин из Днепропетровска. А уже 28 июля 2015 частным самолетом вернулся из Канн. Вместе с ним летел Денис Дзензерский и несколько других людей.

25 сентября 2015 Дейдей выехал из Украины на машине через Чоп. А уже 29 сентября 2015 он вернулся в Украину частным самолетом из Будапешта вместе с женой Ингой, Дзензерским и еще несколькими людьми.

Как известно, на этой неделе ВР должна принять решение, снимать ли с Дейдея депутатскую неприкосновенность.

Дейдея обвиняют в том, что он попытался скрыть покупку квартиры и двух авто за непонятно где взятые деньги. Для этого он оформил на жену Ингу Дейдей "кредит" у Игоря Линчевского, помощника своего однопартийца Дениса Дзензерского.

По данным ГПУ, в период с 18 декабря 2014 до 26 декабря 2016 Евгений Дейдей приобрел в общую совместную собственность с женой официально подтвержденных активов на сумму 6 133 690.95 грн., что более чем 4,2 раза превышает совокупный доход супругов.

Дейдей и Дзензерский - члены фракции Народный Фронт.

Дзензерский в 2013 году входил в рейтинг Форбс самых богатых людей Украины.

Украинская правда