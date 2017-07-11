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"Диверсант" Захтей, якого судять у Криму, пішов на угоду зі слідством

Вівторок, 11 липня 2017, 15:05

Андрій Захтей, якого РФ звинувачує у підготовці терактів у анексованому Криму, уклав досудову угоду зі слідством.

Про це повідомляє у вівторок QirimInfo, з посиланням на джерело.

За словами джерела, однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова від адвокатів за угодою.

"Досудову (угоду) він підписав із "зампрокурором" (Криму - ред.) два тижні тому (приблизно в кінці червня - ред.)", – пояснило джерело.

За його словами, Захтей відмовився давати свідчення в рамках досудового слідства проти іншого фігуранта цієї справи Євгена Панова, оскільки не був з ним знайомий до затримання.

"За попередньою інформацією, після того, як справу Захтея виведуть в окреме провадження, йому пред'являть звинувачення в зберіганні зброї і підробці документів. На даний момент у його справі призначено три додаткові експертизи", - пише видання.

Інформацію про підписання досудової угоди QirimInfo також підтвердив адвокат Олексій Ладін. Йому прийшло письмове повідомлення від слідчого про те, що Захтей відмовився від його послуг.

Ладін передбачає, що підписання досудової угоди вигідно як слідству, так і самому Захтею.

"Швидше за все у його справі підбивають фінальну позицію. Через рік у слідства, очевидно, так і не з'явилося доказів його провини, і вони запропонували дати свідчення. Його позиція теж зрозуміла – отримати менший термін за те, чого він і так не робив", – пояснює адвокат.

Суд у справі Захтея запланований на вересень.

Як відомо, в січні 2017 року Московський міський суд визнав законним продовження арешту Андрія Захтея, якого звинувачують у підготовці терактів у анексованому Криму.

10 серпня 2016 року ФСБ оголосила про запобігання терактів на території півострову.

Спроби так званих "українських диверсантів" прорватися на територію півострова, під час запобігання яких загинули російські військовослужбовець і прикордонник, що відбулися, за повідомленням ФСБ, в ніч на 7 та 8 серпня 2016 року.

ФСБ повідомила про затримання у справі кількох осіб, серед яких був Захтей, який працював у Криму таксистом.

У лютому 2017 року російське слідство перевело Захтея з московського СІЗО "Лефортово" в Крим.

У березні Захтей написав заяву до міграційної служби РФ з проханням позбавити його російського громадянства.

"Українська правда" в Threads

Теми: Криманексіясуд
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