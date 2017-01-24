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Суд РФ залишив за гратами "кримського диверсанта" Захтея

Вівторок, 24 січня 2017, 14:03

Московський міський суд визнав законним продовження арешту Андрія Захтея, якого звинувачують у підготовці терактів в анексованому Криму.

Про це у вівторок повідомляє "Новая газета".

Суддя вирішив залишити без змін постанову Лефортовський суду, який раніше продовжив до 7 березня термін тримання обвинуваченого під вартою.

У вівторок також мало відбутися засідання Мосміськсуду за скаргою захисту іншого "кримського диверсанта" Євгена Панова, проте, як повідомила видання адвокат Ольга Дінзе, розгляд було перенесено на четвер.

Як відомо, 10 серпня 2016 року ФСБ оголосила про запобігання терактам на території анексованого Криму.

Спроби так званих "українських диверсантів" прорватися на територію півострова, під час запобіганні яким загинули російські військовослужбовець і прикордонник, відбулися, за повідомленням ФСБ, в ніч на 7 і 8 серпня.

ФСБ повідомила про затримання у справі кількох осіб. Першим стало відоме ім'я Євгена Панова.

Потім стало відомо про затримання Андрія Захтія, який працював у Криму таксистом. 

Пізніше Панов написав заяву в СК РФ зі скаргою на катування, які, за його словами, застосовувалися до нього протягом шести днів після затримання в ніч на 7 серпня 2016 року.

Захтей також написав в Слідчий комітет заяву про тортури з боку співробітників ФСБ.

"Українська правда" в Threads

Теми: Росіясуд
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