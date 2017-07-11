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Під Радою палять фаєри та гупають по бочках

Вівторок, 11 липня 2017, 16:47

Під будівлею Верховної Ради активісти палять фаєри та гупають у бочки, вимагаючи зняття недоторканності з 6 народних депутатів.

Про це у вівторок повідомляє кореспондент УП.

Зокрема, в активістів різні прапори: "Рух нових сил", "Самопоміч" та "Свобода". Активісти "Азову" почали посеред дороги палити фаєри.

 
Роман кравець
 
Роман кравець

Також серед мітингувальників активісти "Центру протидії корупції" та "Центр UA".

 
Роман кравець
 
Роман кравець
 
Роман кравець

Як відомо на вечірньому засіданні Верховна Рада почала розглядати подання на 5 народних депутатів.

Роман Кравець, УП 

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Раданедоторканністьакції
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