Под Радой жгут файеры и бьют по бочкам

Под зданием Верховной Рады активисты жгут файеры и стучат в бочки, требуя снятия неприкосновенности с 6 народных депутатов.

Об этом во вторник сообщает корреспондент УП.

В частности, у активистов различные флаги: "Движение новых сил", "Самопомощь" и "Свобода". Активисты "Азова" начали посреди дороги жечь файеры.

Роман Кравец

Роман Кравец

Также среди митингующих активисты "Центра противодействия коррупции" и "Центр UA".

Роман Кравец

Роман Кравец

Роман Кравец

Как известно на вечернем заседании Верховная Рада начала рассматривать представление на 5 народных депутатов.

Роман Кравец, УП