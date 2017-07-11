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Луценко звинуватив Ляшка у махінаціях

Вівторок, 11 липня 2017, 18:55

У Раді під час розгляду питання щодо зняття депутатської недоторканності із народного депутата з групи "Воля народу" Олеся Довгого сталася словесна перепалка між народним депутатом Олегом Ляшком і генпрокурором Юрієм Луценком.

Так, Олег Ляшко нагадав, що для призначення Луценка в ГПУ було змінено закон, який раніше вимагав від кандидата на посаду генпрокурора мати вищу юридичну освіту.

"Я вбачаю в цьому ознаки змови між президентом Порошенком та його кумом генеральним прокурором Луценком з метою захоплення влади, монополізації влади та узурпації", - заявив Ляшко.

Ляшко попросив антикорупційного прокурора вважати його виступ депутатським запитом і порушити справу "за порушення закону і зловживання владою, за незаконне призначення на посаду ГПУ".

У відповідь Луценко, апелюючи до Ляшка, заявив, що буде робити все можливе, щоб будь-який корупціонер "сидів там, де сиділи Ви за свої махінації у мундирі підполковника міліції, колив Ви вкрали службовий автомобіль".

Крім того, за словами Луценка, його син та дружина сплатили податки на "суми, які обчислюються у декілька мільйонів доларів".

"У мене є за що є жити в своєму будинку, годувати сім’ю, кота, собаку і запитати, де живете ви, Олег Валерійович", - заявив Луценко.

Тетяна Кусок, Українська правда

Теми: ЛуценкоЛяшко Олег
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