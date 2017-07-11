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ЗМІ: У Голосївському районі - пограбування зі стріляниною, є поранений

Вівторок, 11 липня 2017, 22:27

У Голосіївському районі Києва невідомі обстріляли червоний легковий автомобіль "Шкода Октавіа", одну людину поранено.

Як повідомили "Інтерфакс-Україна" в поліції Києва постраждалий 1966 р.н. поранений в руку з травматичної зброї.

Інцидент почався під мостом на Столичному шосе в Голосіївському районі, де виявили гільзи і розбите скло, але всі учасники з місця події поїхали, а потерпілий був знайдений в іншому місці. За його словами, нападники втекли на автомобілі "Шкода".

"Працює слідчо-оперативна група, розбираються ... Швидше за все, буде кримінальне провадження за ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляє інтернет-спільнота dtp.kiev.ua, це було збройне пограбування, потерпілий - водій автомобіля. "Розбій зі стріляниною в Києві, зараз. Біля ТНК на Видубичах... За попередньою інформацією, на водія Шкоди напали, забрали сумку з грошима, близько 2,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

За їхніми даними, постраждалий отримав поранення в руку, при цьому був зупинений правоохоронцями. "Була стрілянина, поранили руку, він наздоганяв злодіїв, його зупинила поліція. Кулю видно на сидінні, зламаний ключ у замку, авто працює", - інформують автори повідомлення.

Теми: Київнадзвичайна подіяполіція
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