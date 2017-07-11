Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: В Голосеевском районе — ограбление со стрельбой, есть раненый

Вторник, 11 июля 2017, 22:27

В Голосеевском районе Киева неизвестные обстреляли красный легковой автомобиль "Шкода Октавиа", один человек ранен.

Как сообщили "Интерфакс-Украина" в полиции Киева, пострадавший 1966 г.р. ранен в руку из травматического оружия.

Инцидент начался под мостом на Столичном шоссе в Голосеевском районе, где обнаружили гильзы и разбитое стекло, но все участники с места происшествия уехали, а пострадавший был найден в другом месте. По его словам, нападающие скрылись на автомобиле "Шкода".

"Работает следственно-оперативная группа, разбираются… Скорее всего, будет уголовное производство по ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает интернет-сообщество dtp.kiev.ua, это было вооруженные ограбление, пострадавший – водитель автомобиля. "Разбой со стрельбой в Киеве, сейчас. Возле ТНК на Выдубичах… По предварительной информации, на водителя Шкоды напали, забрали сумку с деньгами, около 2,5 млн грн", - говорится в сообщении.

По их данным, пострадавший получил ранение в руку, при этом был остановлен правоохранителями. "Была стрельба, ранили руку, он догонял воров, его остановила полиция. Пулю видно на сидении, сломан ключ в замке, авто работает", - информируют авторы сообщения.

Темы: Киевчрезвычайное происшествиеполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
Киев
Атака на Киев: кроме Оболонского, обломки ракет упали в Днепровском районе
В "Киевзеленстрое" проходят обыски
Куртки и костюмы для ВСУ с убытками 35 млн: директору фабрики объявили подозрение
Последние новости
16:31
В Евпаторийском районе оккупированного Крыма были слышны взрывы 
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
Все новости...
Реклама: