Ґюлен не збирається залишати США в разі екстрадиції до Туреччини

Ісламський проповідник Фетхуллах Ґюлен, якого в Туреччині звинувачують в організації перевороту, заявив, що не має наміру тікати з США і погодиться на екстрадицію, якщо Вашингтон погодиться його видати.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству Reuters.

"Якщо США визнають доречним видати мене, я поїду (до Туреччини)", - сказав Ґюлен.

Він спростував твердження турецького уряду про те, що він нібито готується виїхати в Канаду, щоб уникнути екстрадиції.

Ґюлен сказав, що він сподівається, що адміністрація Трампа не допустить його екстрадиції, особливо після відставки колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна, який займався лобіюванням інтересів Туреччини.

Як пише агентство, посадові особи США заявили, що, хоча турецький президент Тайіп Ердоган звернувся безпосередньо до президента США Дональда Трампа з цього питання, Туреччина ще не надала достатніх доказів для того, щоб Департамент юстиції почав діяти.

Ердоган і турецький уряд звинувачують Ґюлена в тому, що він організував спробу державного перевороту в липні минулого року, в результаті якої загинули більше 240 осіб.