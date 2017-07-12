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Гюлен собирается не покидать США в случае экстрадиции в Турцию

Среда, 12 июля 2017, 06:22

Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого в Турции обвиняют в организации переворота, заявил, что не намерен бежать из США и согласится на экстрадицию, если Вашингтон согласится его выдать.

Об этом он заявил в интервью  агентству Reuters.

"Если США сочтут уместным выдать меня, я поеду (в Турцию)", - сказал Гюлен.

Он опроверг утверждения турецкого правительства о том, что он якобы готовится выехать в Канаду, чтобы избежать экстрадиции.

Гюлен сказал, что он надеется, что администрация Трампа не допустит его экстрадиции, особенно после отставки бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который занимался лоббированием интересов Турции.

Как пишет агентство, должностные лица США заявили, что, хотя турецкий президент Тайип Эрдоган обратился непосредственно к президенту США Дональду Трампу по этому вопросу, Турция еще не предоставила достаточных доказательств для того, чтобы Департамент юстиции начал действовать.

Эрдоган и турецкое правительство обвиняют Гюлена в том, что он организовал попытку государственного переворота в июле прошлого года, в результате которой погибли более 240 человек.


Темы: ТурцияСША
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