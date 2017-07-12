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"Бориспіль" згоден на аудит: переговори з "Ryanair" були приречені

Середа, 12 липня 2017, 10:03
Бориспіль згоден на аудит: переговори з Ryanair були приречені

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" заявляє, що переговори з лоукостером "Ryanair" були приречені на провал, але готовий до аудиту переговорного процесу.

Про це йдеться в заяві держпідприємства.

"Аеропорт "Бориспіль" готовий до будь-якого аудиту перемовного процесу із авіакомпанією Ryanair на предмет економічної доцільності, виваженості позиції керівництва аеропорту, юридичної коректності та недискримінації інших контрагентів аеропорту з позиції законодавства про захист економічної конкуренції", – сказано в ній.

"Крім того, керівник аеропорту публічно заявляє про готовність нести відповідальність за усі рішення, прийняті в ході перемовного процесу з авіакомпанією, та закликає перевести подальші перемовини в площину економіки, а не політики", – заявляє аеропорт.

За твердженням його керівництва, ще на початку переговорів "Бориспіль" попереджав про неможливість задовольнити всі фінансові очікування "Ryanair" з огляду на українське законодавство та конфлікт моделі лоу-кост аеропорту і хабового аеропорту, яким є "Бориспіль".

Центральний аеропорт країни надавав свої пропозиції та здійснював "кроки назустріч", аби "Ryanair" змогла зайти до нього.

"З нашої сторони задля задоволення вимог Ryanair свідомо зменшено ставку пасажирського збору з $17 до $13 для всіх авіакомпаній, що означає для нас недоотримання щорічно 360 млн грн... Без відповідної зміни отримання очікуваних Ryanair $7,5 за одного пасажира не могло відбутися", – зазначає "Бориспіль".

Крім того, аеропорт змінив заради "Ryanair" норми публічної оферти: встановив 80% знижку від базового пасажирського збору на нових (протягом 6 місяців) напрямках польотів.

При цьому аеропорт був згоден на "співінвестування в новий напрямок шляхом надання 80% знижки виключно у разі гарантії зі сторони авіакомпанії щодо нарощування пасажиропотоку на даному напрямку та збільшення географії польотів". Саме це не вдовольняло "Ryanair".

На думку "Борисполя", польоти до Лондона "не можуть підпадати під дію 80% знижки, оскільки за цим напрямком вже здійснюють польоти British Airways та базовий перевізник аеропорту – МАУ".

"Крім того, аеропорт не зможе зафіксувати збір для пасажирів авіакомпанії Ryanair на рівні $7,5, оскільки він залежить саме від забезпечення та нарощування пасажиропотоку на даному напрямку. Така позиція виявилася неприйнятною для представників лоукостера", – додає "Бориспіль".

"Ми офіційно заявляємо про гарантії пасажиропотоку зі сторони авіакомпанії у розмірі 150 000 пасажирів, що складає 1,5% планового пасажиропотоку "Борисполя" у поточному році", – йдеться у заяві.

Після наради у прем'єра аеропорт резюмує: "Перемовини авіакомпанії Ryanair та аеропорту "Бориспіль" з фінансових питань були приречені з моменту фіксації ставки у розмірі $7,5, яка відображена у меморандумі між Міністерством інфраструктури та керівництвом авіакомпанії. Дана ставка з "Бориспілем" не була погоджена…".

"Процес укладання типового контракту на обслуговування авіакомпанії в аеропорту "Бориспіль" із суто економічного процесу перетворився на поле для політичних дивідендів окремих осіб", – заявляє аеропорт.

За його твердженням, умовами стимулюючої програми "Бориспіля" можуть скористатися усі зацікавлені авіакомпанії – аеропорту потрібна від них гарантія розширення географії польотів (нові рейси) та нарощування пасажиропотоку за пільговий період.

Як відомо, 10 липня найбільша європейська авіакомпанія-лоукостер "Ryanair" оголосила про скасування польотів в Україну, які очікувалися з жовтня.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вимагає звільнити керівника "Борисполя". Він звинувачує Павла Рябікіна і главу наглядової ради "Міжнародних авіаліній України" Арона Майберга в зриві домовленостей.

11 липня влада України вирішила поновити переговори з ірландським лоукостером, а також оцінити хід попередніх переговорів.

Читайте також: "Прилетіли… Чому пішов Ryanair"

Олена Рощенко, УП

Теми: авіатранспортціни
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