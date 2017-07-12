Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вето на суддю, дочка якого працювала з Пшонкою, подолали

Середа, 12 липня 2017, 11:06

Вища кваліфікаційна комісія суддів подолала вето Громадської ради доброчесності на обрання судді Вищого адмінсуду Юрія Рецебуринського в новий Верховний Суд.

Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні 12 липня, передають "Українські новини".

Громадська рада доброчесності наклала вето на обрання Рецебуринського суддею нового Касаційного адмінсуду Верховного Суду, адже він раніше виносив рішення на користь "суддів Майдану", у тому числі суддів Печерського райсуду Києва Оксани Царевич і Віктора Кицюка.

Крім того, в 2013 році суддя Рецебуринський позбавив мандата депутата Верховної Ради Сергія Власенка ("Батьківщина") за те, що той захищав екс-прем'єра Юлію Тимошенко.

Також установлено, що донька судді була помічником тодішнього депутата парламенту Артема Пшонки ("Партія регіонів") – сина колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки.

Проте члени ВККС визнала кандидата відповідним критеріям доброчесності. За подолання вето проголосували 11 членів ВККС при мінімально необхідних 11, проти – 2.

Як відомо, з 6 червня ВККС почала розглядати вето, накладене радою доброчесності на кандидатури в судді нового Верховного Суду. Комісія має намір оголосити переможців конкурсу до 1 серпня.

Теми: судреформиМайдан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
суд
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
ПАР має вчинити "правильно", якщо Путін прибуде на саміт БРІКС – прокурор МКС
Позов Росії проти України: Мін’юст очікує на позитивне рішення ЄСПЛ
Останні новини
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
Усі новини...
Реклама: