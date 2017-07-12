Вето на судью, дочь которого работала с Пшонкой, преодолели

Высшая квалификационная комиссия судей преодолела вето Общественного совета добропорядочности на избрание судьи Высшего админсуда Юрия Рецебуринского в новый Верховный Суд.

Соответствующее решение комиссия вынесла на заседании 12 июля, передают "Українські новини".

Общественный совет добропорядочности наложил вето на избрание Рецебуринского судьей нового Кассационного админсуда Верховного Суда, так как он ранее выносил решения в пользу "судей Майдана", в том числе судей Печерского райсуда Киева Оксаны Царевич и Виктора Кицюка.

Кроме того, в 2013 году судья Рецебуринский лишил мандата депутата Верховной Рады Сергея Власенко ("Батькивщина") за то, что тот защищал экс-премьера Юлию Тимошенко.

Также установлено, что дочка судьи была помощником тогдашнего депутата парламента Артема Пшонки ("Партия регионов") – сына бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки.

Тем не менее, члены ВККС признала кандидата соответствующим критериям добропорядочности. За преодоление вето проголосовали 11 членов ВККС при минимально необходимых 11, против – 2.

Как известно, с 6 июня ВККС рассматривает вето, наложенное советом добропорядочности на кандидатуры в судьи нового Верховного Суда. Комиссия намерена огласить победителей конкурса до 1 августа.