Парубій позбавлятиме нардепів слова за лайку і образи

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій обіцяє зупиняти виступи нардепів, якщо ті будуть не по темі.

Про це сказав спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання парламенту у середу.

Він зачитав норми регламенту, в яких зазначається, що промовець має виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово. Також Парубій зачитав перелік випадків, коли головуючий може зупинити виступ нардепів і заборонити виступ під час засідання:

"Промовець не повинен вживати образливих висловлювань, непристойних слів, закликати до незаконних дій".

"З завтрашнього дня я почну більш жорстко до цього підходити і зупиняти виступи", - сказав він.

Парубій висловив сподівання, що "зал з розумінням віднесеться як і до всіх інших питань передбачених регламентом".

Олександр Шумілін, УП