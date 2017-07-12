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Парубий будет лишать нардепов слова за брань и оскорбления

Среда, 12 июля 2017, 14:17

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обещает останавливать выступления нардепов, если те будут говорить не по теме.

Об этом сказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания парламента в среду.

Он зачитал нормы регламента, в которых указывается, что говорящий должен выступать только по тому вопросу, по которому ему предоставлено слово. Также Парубий зачитал перечень случаев, когда председательствующий может остановить выступление нардепов и запретить выступление во время заседания:

"Оратор не должен употреблять оскорбительные выражения, непристойные слова, призывать к незаконным действиям".

"С завтрашнего дня я начну более жестко к этому подходить и останавливать выступления", - сказал он.

Парубий выразил надежду, что "зал с пониманием отнесется как и ко всем другим вопросам предусмотренных регламентом".

Александр Шумилин, УП

Темы: Верховная РадаПарубий
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