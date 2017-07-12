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Порошенко ввів у дію рішення РНБО про дофінансування оборони

Середа, 12 липня 2017, 14:22

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо додаткового фінансування потреб нацбезпеки й оборони.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Загалом уряду доручено внести до Верховної Ради пропозицію збільшити витрати загального фонду державного бюджету на 2017 рік на безпеку і оборону на суму 9,5 мільярдів гривень (3,5 із загального фонду та 6 – із спеціального фонду держбюджету).

Сюди входять і кошти, які були конфісковані з рахунків в "Ощадбанку" та інших банках України осіб з оточення екс-президента Віктора Януковича.

Зокрема 1 мільярд гривень має піти на закупівлю озброєння та військової техніки, 1,4 мільярда – на закупівлю та виробництво боєприпасів. Ще мільярд хочуть виділити на  будівництво житла для військовослужбовців.

На сучасне озброєння та військову техніку має піти 600 мільйонів гривень (зокрема, на виконання дослідно-конструкторських робіт з розробки новітнього ракетного озброєння – 300.0 млн гривень, поставку бронетанкового озброєння БМ "Оплот" – 300.0 млн гривень).

Українська правда

Теми: держбюджетРНБОарміяПорошенко
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