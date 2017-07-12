Порошенко ввел в действие решение СНБО о дофинансировании обороны

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительном финансировании потребностей национальной безопасности и обороны.



Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.



В общем правительству поручено внести в Верховную Раду предложение увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 2017 год на безопасность и оборону на сумму 9,5 миллиарда гривен (3,5 из общего фонда и 6 - из специального фонда госбюджета).



Сюда входят и средства, которые были конфискованы со счетов в "Ощадбанке" и других банках Украины лиц из окружения экс-президента Виктора Януковича.



В частности 1 миллиард гривен должен пойти на закупку вооружения и военной техники, 1,4 миллиарда – на закупку и производство боеприпасов. Еще миллиард хотят выделить на строительство жилья для военнослужащих.



На современное вооружение и военную технику должны выделить 600 миллионов гривен (в частности, на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке нового ракетного вооружения - 300.0 млн гривен, поставку бронетанкового вооружения БМ "Оплот" - 300.0 млн гривен).



Украинская правда