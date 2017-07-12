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У львівській мерії йдуть обшуки у двох підрозділах

Середа, 12 липня 2017, 14:46

У департаменті економічного розвитку та управлінні комунального майна Львівської міськради у середу, 12 липня, почались обшуки Служби безпеки України та поліції.

Тривають обшуки та вилучення документів у підрозділах ЛМР, повідомляє Zaxid.net із посиланням на прес-службу міськради.

За попередньою інформацією, також буде перевірка у заступника міського голови з фінансово-економічних питань Львівської міськради Геннадія Васьківа, який очолює комісію з вивчення фактів незаконного відчуження значної кількості об’єктів комунального майна у Львові.

У прес-службі СБУ у Львівській області даного факту наразі не коментують.

За даними видання, обшуки у департаменті економічного розвитку Львівської міської ради відбуваються через масштабну аферу з комунальною нерухомістю Львова.

В ухвалі Галицького райсуду Львова сказано, що "проведення обшуку зумовлене необхідністю виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та оригіналів усіх документів щодо об’єктів нерухомого майна у м. Львові, які незаконним шляхом вибули із комунальної власності територіальної громади Львова".

 
 

В ухвалі наведено список адрес приміщень, які вивели з комунальної власності у приватну за допомогою шахрайської схеми.

У червні поліція затримала двох співучасників цієї афери, згодом одного з затриманих Артема Шпоту суд відпустив під заставу 240 тисяч гривень.

Основні вигодонабувачі майна – львівські підприємиці Ірина Сандул та Людмила Малькова – наразі на волі, зазначає Zaxid.net.

Теми: ЛьвівСБУ
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