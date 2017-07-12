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Во львовской мэрии идут обыски в двух подразделениях

Среда, 12 июля 2017, 14:46

В департаменте экономического развития и управлении коммунального имущества Львовского горсовета в среду, 12 июля, начались обыски Службы безопасности Украины и полиции.

Идут обыски и изъятие документов в подразделениях Львовского горсовета, сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-службу горсовета.

По предварительной информации, также будет проверка у заместителя городского главы по финансово-экономическим вопросам Львовского горсовета Геннадия Васькива, возглавляющего комиссию по изучению фактов незаконного отчуждения значительного количества объектов коммунального имущества во Львове.



В пресс-службе СБУ во Львовской области данный факт пока не комментируют.

По данным издания, обыски в департаменте экономического развития Львовского горсовета идут из-за масштабной аферы с коммунальной недвижимостью Львова.

В постановлении Галицкого райсуда Львова сказано, что "проведение обыска обусловлено необходимостью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, поиска и изъятия вещей, предметов и оригиналов всех документов в отношении объектов недвижимого имущества в г. Львове, которые незаконным путем выбыли из коммунальной собственности территориальной громады Львова".

 
 

В постановлении приведен список адресов помещений, которые вывели из коммунальной собственности в частную с помощью мошеннической схемы.

В июне полиция задержала двух соучастников этой аферы, впоследствии одного из задержанных Артема Шпоту суд отпустил под залог 240 тысяч гривен.

Основные выгодополучатели имущества – львовские предпринимательницы Ирина Сандул и Людмила Малькова – пока на свободе, отмечает Zaxid.net.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛьвовСБУ
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