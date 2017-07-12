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Лавров про контакти сина Трампа з адвокатом з РФ: роблять з мухи слона

Середа, 12 липня 2017, 14:46

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що з подивом дізнався про звинувачення на адресу сина президента США Дональда Трампа в спілкуванні з російським адвокатом, і назвав дикістю обговорення цієї теми в ЗМІ.

Про це він сказав в середу на прес-конференції зі своїм бельгійським колегою Дідьє Рейндерсом, передає РИА Новости.

"Я дізнався з подивом про те, що російська адвокат, жінка, звинувачується... або син (президента США Дональда) Трампа звинувачується в тому, що він з нею спілкувався. Для мене це дикість за великим рахунком, тому що коли будь-яка людина спілкується з адвокатом, ну яка тут може бути проблема, яка загроза...", – вважає Лавров.

"Я не знаю про цей факт, я почув ось з новин по телебаченню, вчора ввечері подивився. А сьогодні вранці знову включив телевізор, і всі західні канали тільки про це і говорять", - сказав глава МЗС РФ.

Лавров також заявив, що був вражений, "як серйозні люди роблять з мухи слона, а там, можливо, і мухи ніякої немає".

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков порівняв публікації ЗМІ про зустріч сина Трампа і адвоката з серіалом.

"Все це черговий виток, який передбачувано відразу з'явився після проведення двосторонньої зустрічі. В цілому, звичайно, нагадує такий тривалий серіал, здатний конкурувати з найуспішнішими серіалами, які йдуть в Сполучених Штатах Америки. Ще раз повторюю, не потрібно якимось чином притягувати нас до цього серіалу - ми в таких серіалах не беремо участі і не граємо", – заявив Пєсков журналістам.

Як відомо, 8 липня видання New York Times написало, що син Трампа, зять президента США Джаред Кушнер та на той момент глава виборчого штабу Пол Манафорт зустрічалися в "Трамп-тауер" з росіянкою Наталією Весельницькою, яка пов'язана з Кремлем.

За даними видання, на зустрічі Весельницька пообіцяла надати компрометуючу інформацію на Хілларі Клінтон.

Пізніше Дональд Трамп-молодший опублікував свої пояснення і електронні листи.

Теми: РосіяСША
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