Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров о контактах сына Трампа с адвокатом из РФ: делают из мухи слона

Среда, 12 июля 2017, 14:46

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с изумлением узнал об обвинениях в адрес сына президента США Дональда Трампа в общении с российским адвокатом, и назвал дикостью обсуждение этой темы в СМИ.

Об этом он сказал в среду на пресс-конференции со своим бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом, передает РИА Новости.

"Я узнал с изумлением о том, что российская адвокат, женщина, обвиняется… или сын (президента США Дональда) Трампа обвиняется в том, что он с ней общался. Для меня это дикость по большому счету, потому что когда любой человек общается с адвокатом, ну какая здесь может быть проблема, какая угроза…", – считает Лавров.

"Я не знаю об этом факте, я услышал вот из новостей по телевидению, вчера вечером посмотрел. А сегодня утром опять включил телевизор, и все западные каналы только об этом и говорят", – сказал глава МИД РФ.

Лавров также поразился, "как серьезные люди делают из мухи слона, а может быть, там и мухи никакой нет".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил публикации СМИ о встрече сына Трампа и адвоката с сериалом.

"Все это очередной виток, который объяснимо сразу появился после проведения двусторонней встречи. В целом, конечно, напоминает такой затянувшийся сериал, способный конкурировать с самыми успешными сериалами, которые идут в Соединенных Штатах Америки. Еще раз повторяю, не нужно каким-то образом притягивать нас к этому сериалу — мы в таких сериалах не участвуем и не играем", – заявил Песков журналистам.

Как известно, 8 июля издание New York Times написало, что сын Трампа, зять президента США Джаред Кушнер и на тот момент глава избирательного штаба Пол Манафорт встречались в "Трамп-тауэр" с россиянкой Натальей Весельницкой, которая связана с Кремлем.

По данным издания, на встрече Весельницкая пообещала предоставить компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон.

Позже Дональд Трамп-младший опубликовал свои объяснения и электронные письма.

Темы: РосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Росcия
Разведка США не сомневается в словах Путина, что ядерное оружие уже в Беларуси
Арест Гиркина может разозлить часть военных и пропагандистов РФ - разведка Британии
ISW проанализировал, для чего Кремль манипулирует "зерновым соглашением"
Последние новости
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
Все новости...
Реклама: