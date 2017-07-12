У САП не пояснюють, чому відпустили ймовірного спільника Розенблата

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі відмовилися пояснити, чому не оголосили підозру фігуранту оперативного відео НАБУ у "бурштиновій справі" Романові Руденку.

У відповідь на запит програми "Схеми" у САП лише повідомили, що тривають слідчі дії, інформує "Радіо Свобода".

Журналісти поцікавились, яка подальша доля Руденка – бізнесмена, якого, згідно з відео НАБУ, депутат Розенблат запропонував агенту "Катерині" як безпосереднього виконавця схеми поставки незаконно добутого бурштину за кордон за рахунок фіктивних документів.

Його затримали під час "надання ним для огляду 100 кілограмів незаконно видобутого бурштину з метою погодження закупівлі 1 тонни бурштину, з доставкою до Києва через два дні".

Утім, за даними програми "Схеми", САП не погодила підозру Руденку, і після 24 годин затримання його відпустили. У САП підтвердили, що підозру йому не оголошено, але не відповіли на запитання, чи відомо їм про нинішнє місце перебування Руденка.

Як відомо, 19 червня детективи НАБУ затримали низку осіб за підозрою в причетності до вимагання й одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у здійсненні видобутку бурштину в Україні.

За версією слідства, є щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, загальна сума хабара – понад 300 тисяч доларів США.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник 20 червня заявив, що до генпрокурора направили документи на зняття недоторканності з народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова у справі про незаконний видобуток бурштину.

За версією слідства, Поляков і Розенблат з метою отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента. Депутати звинувачення слідства відкидають.

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11 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Розенблата і Полякова, але не дозволила їхнього арешту.