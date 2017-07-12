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В САП не объясняют, почему отпустили предполагаемого сообщника Розенблата

Среда, 12 июля 2017, 15:41

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре отказались объяснить, почему не объявили подозрение фигуранту оперативного видео НАБУ в "янтарном деле" Роману Руденко.

В ответ на запрос программы "Схемы" в САП лишь сообщили, что продолжаются следственные действия, сообщает "Радио Свобода".

Журналисты поинтересовались, какова дальнейшая судьба Руденко – бизнесмена, которого, согласно видео НАБУ, депутат Розенблат предложил агенту "Катерине" как непосредственного исполнителя схемы поставки незаконно добытого янтаря за границу за счет фиктивных документов.

Его задержали во время "предоставление им для осмотра 100 килограммов незаконно добытого янтаря с целью согласования закупки 1 тонны янтаря, с доставкой в ​​Киев через два дня".

Впрочем, по данным программы "Схемы", САП не согласовала подозрение Руденко, и после 24 часов задержания его отпустили. В САП подтвердили, что подозрение ему не объявлено, но не ответили на вопрос, известно ли им о нынешнем местонахождении Руденко.

 

Как известно, 19 июня детективы НАБУ задержали ряд лиц по подозрению в причастности к вымогательству и получение неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, является не менее пяти эпизодов преступной деятельности, общая сумма взятки – более 300 тысяч долларов США.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник 20 июня заявил, что к генпрокурору направили документы на снятие неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова по делу о незаконной добыче янтаря.

По версии следствия, Поляков и Розенблат с целью получения неправомерной выгоды внесли в Верховную Раду законопроекты по добыче янтаря в интересах компании-нерезидента. Депутаты обвинения следствия отвергают.

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11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Розенблата и Полякова, но не позволила их арест.

Темы: Антикоррупционная прокуратураянтарь
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