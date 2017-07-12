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Шуфрич на комітеті: Добкін – авторитетна людина

Середа, 12 липня 2017, 18:18

Народний депутат Нестор Шуфрич на засіданні регламентного комітету захищає свого колегу по фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

Про це з зали комітету повідомляє у середу кореспондент УП.

"Це подання є виключно політичним. Тут є сенс ГПУ забрати це подання і вивчити всі факти викладені сьогодні на комітеті", - заявив він генпрокурору Юрію Луценку.

"Михайло Маркович був кандидатом у президенти, це авторитетна людина у суспільстві", - сказав Шуфрич.

"Я категорично відкидаю маніпуляції, що ця справа є політичною. Ми займаємося цим вже майже рік, проблемною була експертиза оцінки землі", - зазначив у свою чергу Луценко.

Як відомо, 29 червня Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна.

В діях нардепа вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін заперечує всі обвинувачення.

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Роман Кравець, УП

Теми: Добкінкомітети
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