Бойовики ввечері обстріляли приватні будинки Мар'їнки

Проросійські бойовики у середу ввечері обстріляли приватні будинки Мар'їнки.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Сьогодні, у вечірній час, під час обстрілу позицій сил АТО на Приморському напрямку під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив приватний сектор населеного пункту Мар'їнка. Противник застосував міни калібру 82 мм", - зазначається у повідомлені.

У прес-центрі заявили, що незаконні збройні формування вели вогонь з тимчасово непідконтрольної Україні території.

Попередньо, руйнувань зазнали два приватні будинки по вулиці Прокоф’єва.

Жоден з місцевих мешканців внаслідок обстрілу не постраждав. Наразі представники СЦКК та місцевого відділу поліції встановлюють характер руйнувань і пошкоджень, складаючи відповідні акти.

Водночас, згідно з повідомленням прес-центру АТО, станом на 18:00 бойовики 7 разів стріляли по позиціях українських військових.

Найгарячіше було на Донецькому напрямку.

Українська правда