Кандидат в директоры ФБР обещает проверить вмешательство Украины в выборы в США

Кандидат на пост директора ФБР Кристофер Рей в среду пообещал разобраться, вмешивалась ли Украина в выборы в США в 2016 году.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В ходе сенатских слушаний по утверждению нового главы ФБР сенатор-респбликанец Линдси Грэм попросил Рея дать оценку упрекам о вмешательстве Украины в ход избирательной кампании в 2016 году.

Такие упреки в начале 2017 года появились на страницах издания Politico в статье "Попытки Украины саботировать Трампа навредили ей самой" журналиста Кеннета Фогеля.

"Расследование издание Politico выявило, что американка украинского происхождения, которая консультировала DNC, встречалась с высокопоставленными лицами Посольства Украины в Вашингтоне, с целью разоблачить связи сотрудника избирательного штаба Трампа Пола Манафорта с Россией, согласно сообщениям людей непосредственно знакомых с ситуацией. Вам известно об этих обвинениях?", - спросил Грэм.

Рей ответил, что "с удовольствием займется этим" и добавил, что "для Украины было бы неправильно вмешиваться в наши выборы".

Позже в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на обвинения о вмешательстве России в выборы США, заявила, что заговор Демократической партии с правительством Украины, по ее мнению, подкреплена большим количеством доказательств.

"Если и есть какие-то доказательства заговора в ходе прошлых президентских выборов в США, то это - доказательства сговора между Демократической партией США и правительством Украины", - сказала она.

Посольство Украины в США опровергло подобные заявления.

"Посольство Украины в США, как заявлялось ранее, никоим образом не координировало с Демократическим национальным комитетом никаких усилий для проведения исследований или каких-либо действий, направленных против кандидатов на выборах Президента США или членов их команд", - подчеркнули в посольстве.

В январе 2017 года журналист Кеннет Фогель опубликовал статью "Попытки Украины саботировать Трампа навредили ей самой".

Фогель, ссылаясь на слова экс-сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко, заявил, что посольство, якобы, тесно сотрудничало с Александрой Чалупою, американкой украинского происхождения, тесно связанной с Демократической партией, помогая ей собирать обличительные материалы в отношении члена избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.