До Конгресу США внесено питання про імпічмент Трампа

Питання про імпічмент американського президента Дональда Трампа внесли на розгляд палати представників Конгресу США конгресмени від демократів Бред Шерман і Ел Гріг.

Як наголошується в заяві Шермана, "ми починаємо робити зусилля з метою підштовхнути юридичний комітет палати представників провести слухання з питання про перешкоджання правосуддю і російське втручання в наші вибори".

"Недавні викриття Дональда Трампа-молодшого свідчать про те, що виборчий штаб Трампа був готовий прийняти допомогу з боку Росії", - йдеться в заяві.

Крім того, переконаний конгресмен, розмова Трампа з колишнім директором ФБР Джеймсом Комі і наступне звільнення останнього свідчать про "перешкоджання правосуддю".

"Я вношу акт про імпічмент для того, щоб почати довгий процес з метою захисту нашої країни від зловживання повноваженнями, перешкоджання правосуддю, а також від імпульсивної і неосвіченої некомпетентності", - заявив конгресмен.

Він також висловив подяку своєму колезі по палаті Елу Грігу, який погодився приєднатися до цієї ініціативи.

Інтерфакс-Україна