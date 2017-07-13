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В Конгресс США внесен вопрос об импичменте Трампа

Четверг, 13 июля 2017, 02:05

Вопрос об импичменте американского президента Дональда Трампа внесли на рассмотрение палаты представителей Конгресса США конгрессмены от демократов Брэд Шерман и Эл Григ.

Как отмечается в заявлении Шермана, "мы начинаем предпринимать усилия с целью подтолкнуть юридический комитет палаты представителей провести слушания по вопросу о воспрепятствовании правосудию и российском вмешательстве в наши выборы".

"Недавние разоблачения Дональда Трампа-младшего свидетельствуют о том, что избирательный штаб Трампа был готов принять помощь со стороны России", - говорится в заявлении.

Кроме того, убежден конгрессмен, разговор Трампа с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми и последующее увольнение последнего свидетельствуют о "воспрепятствовании правосудию".

"Я вношу акт об импичменте для того, чтобы начать долгий процесс с целью защиты нашей страны от злоупотребления полномочиями, воспрепятствования правосудию, а также от импульсивной и невежественной некомпетентности", - заявил конгрессмен.

Он также выразил благодарность своему коллеге по палате Элу Григу, который согласился присоединиться к этой инициативе.

Интерфакс-Украина

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Темы: США
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