Трамп заявив, що не знав про зустріч сина з адвокатом РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що дізнався про зустріч свого сина з російським адвокатом Наталією Весельницькою лише кілька днів тому.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству Reuters.

"Ні, я не знав, поки кілька днів тому не почув про це", - заявив Трамп, відповідаючи на питання про зустріч.

Він також заявив, що не засуджує свого сина за цю зустріч.

"Я думаю, що багато людей хотіли б провести цю зустріч ... Здається, це була 20-хвилинна зустріч, судячи з того, що я чую", - сказав Трамп.

Раніше The New York Times повідомила, що Дональд Трамп-молодший мав зустріч з російським адвокатом, який має зв'язки з Кремлем. На ній також були присутні зять Дональда Трампа Джаред Кушнер та Пол Манафорт, який в той час очолював президентську кампанію кандидата-республіканця.

Пізніше син президента США заявив, що погодився зустрітися з російським адвокатом Весельницькою, тому що вона обіцяла передати компромат на Гіларі Клінтон, однак, за його словами, ніякої важливої ​​інформації вона не надала і перевела розмову на питання усиновлення російських дітей і "акту Магнітського".

Трамп-молодший також опублікував листування про зустріч з Весельницькою

Наталя Весельницька відома тим, що виступає проти закону Магнітського. Вона одружена з колишнім заступником міністра транспорту Московської області, а її клієнтами є державні підприємства і син старшого чиновника РФ, чия компанія перебувала під слідством у США.