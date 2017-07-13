Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС пропонує приєднатися до акції на підтримку Сенцова

Четвер, 13 липня 2017, 04:41

МЗС України запрошує всіх бажаючих приєднатися до акції на підтримку незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, яка приурочена до його дня народження 13 липня.

Про це йдеться в заяві МЗС.

"Щоб підтримати його моральний дух, Міністерство закордонних справ України запрошує Вас приєднатися до кампанії #FreeSentsov, прийти до будівлі МЗС (Михайлівська пл.,1) і зробити власне фото із встановленою інсталяцією на честь Олега Сенцова. Опублікувавши фото в соціальних мережах, використовуючи хештег #FreeSentsov, ми всі разом ще раз нагадаємо, що пам'ятаємо і боремося за його звільнення", - йдеться в повідомленні.

Інсталяція являє собою режисерське крісло.

"Вона постійно розміщена на 6 поверсі МЗС і кожна іноземна делегація, яка приїжджає до міністерства, бачить її, і обов'язково дізнається про Олега Сенцова", - зазначили у відомстві.

Як відомо, 25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму

Теми: СенцовМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Сенцов
Сенцов потрапив під обстріл на фронті
Сенцов отримав контузію на фронті
Сенцова підвищили у званні
Останні новини
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
Усі новини...
Реклама: