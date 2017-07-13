МЗС пропонує приєднатися до акції на підтримку Сенцова

МЗС України запрошує всіх бажаючих приєднатися до акції на підтримку незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, яка приурочена до його дня народження 13 липня.

Про це йдеться в заяві МЗС.

"Щоб підтримати його моральний дух, Міністерство закордонних справ України запрошує Вас приєднатися до кампанії #FreeSentsov, прийти до будівлі МЗС (Михайлівська пл.,1) і зробити власне фото із встановленою інсталяцією на честь Олега Сенцова. Опублікувавши фото в соціальних мережах, використовуючи хештег #FreeSentsov, ми всі разом ще раз нагадаємо, що пам'ятаємо і боремося за його звільнення", - йдеться в повідомленні.

Інсталяція являє собою режисерське крісло.

"Вона постійно розміщена на 6 поверсі МЗС і кожна іноземна делегація, яка приїжджає до міністерства, бачить її, і обов'язково дізнається про Олега Сенцова", - зазначили у відомстві.

Як відомо, 25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму