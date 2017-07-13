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МИД предлагает присоединиться к акции в поддержку Сенцова

Четверг, 13 июля 2017, 04:41

МИД Украины приглашает всех желающих присоединиться к акции в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, которая приурочена к его дню рождения 13 июля.

Об этом говорится в заявлении МИД.

"Чтобы поддержать его моральный дух Министерство иностранных дел Украины приглашает Вас присоединиться к кампании #FreeSentsov, прийти к зданию МИД (Михайловская пл., 1) и сделать собственное фото с установленной инсталяцией в ​​честь Олега Сенцова. Опубликовав фото в социальных сетях, используя хэштег #FreeSentsov, мы все вместе еще раз напомним, что помним и боремся за его освобождение", - говорится в сообщении.

Инсталляция представляет собой режиссерское кресло.

"Она постоянно размещена на  6 этаже МИД и каждая иностранная делегация, которая приезжает в министерство, видит ее, и обязательно узнает об Олеге Сенцове", - отметили в ведомстве.

Как известно, 25 августа 2015 российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

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Темы: СенцовМИД
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