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У Конгресі США зареєстрували новий проект про санкції проти РФ

Четвер, 13 липня 2017, 09:07

Члени Демократичної партії внесли в Палату представників конгресу США законопроект про нові санкції проти Росії і Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

Демократи в Палаті представників внесли нову версію закону про санкції проти Росії і Ірану в середу, в надії відправити президенту США Дональду Трампу меседж про необхідність дотримуватися жорсткої лінії проти Москви, пише видання.

Документ ідентичний тому, який підтримав Сенат 15 червня більшістю голосів, але його було повернуто до Сенату, оскільки адміністрація президента не хоче прийняти пункт про те, що президент зможе послабити штрафні заходи проти Росії тільки за згодою Конгресу.

Як повідомлялося раніше, у Білому домі в цілому підтримують законопроект щодо нових санкцій проти Росії та Ірану, втім критикують ту частину, яка стосується обмеження повноважень президента США.

Сенат США 15 червня майже одноголосно затвердив нові санкції проти Росії у зв’язку з її втручанням у президентську кампанію в США, одночасно обмеживши право президента США в питанні накладення або скасування санкцій.

Щоб закон набув чинності, його ще має схвалити Палата представників Конгресу США, а потім підписати президент Дональд Трамп. Однак з процедурних причин його затвердження в Палаті представників призупинилося.

Українська правда

Теми: санкціїРосіяСША
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