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В Конгрессе США зарегистрировали новый проект о санкциях против РФ

Четверг, 13 июля 2017, 09:07

Члены Демократической партии внесли в Палату представителей конгресса США законопроект о новых санкциях против России и Ирана.

Об этом сообщает Reuters.

Демократы в Палате представителей внесли новую версю закона о санкциях против России и Ирана в среду, в надежде отправить президенту США Дональду Трампу мессидж о необходимости придерживаться жесткой линии против Москвы, пишет издание.

Документ идентичен тому, который поддержал Сенат 15 июня большинством голосов, но он был возвращен в Сенат, поскольку администрация президента не хочет принять пункт о том, что сможет ослабить штрафные меры против России только с согласия Конгресса.

Как известно, в Белом доме в целом поддерживают законопроект по новым санкциям против России и Ирана, впрочем критикуют ту часть, которая касается полномочий президента США.

Напомним, Сенат США 15 июня почти единогласно утвердил новые санкции против России в связи с ее вмешательством в президентскую кампанию в США, одновременно ограничив право президента США в вопросе наложения или отмены санкций.

Чтобы закон вступил в силу, его еще должен одобрить Палата представителей Конгресса США, а затем подписать президент Дональд Трамп. Однако по процедурным причинам его утверждение в Палате представителей приостановилось.

Украинская правда

Темы: санкцииРосcияСША
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