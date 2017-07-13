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У політв'язня Сенцова день народження – Порошенко подарував книгу

Четвер, 13 липня 2017, 09:37

У День народження українського режисера Олега Сенцова, якого Росія незаконно утримує за гратами, президент Петро Порошенко передав йому книгу.

Про це Порошенко написав у своєму твіттері.

"Сьогодні день народження Олега Сенцова. Через наших дипломатів передав Олегові "Спогади" Андрія Сахарова", - написав Порошенко.

"Дорогий Олеже, Україна разом з усім світом продовжить боротися за Вашу свободу", - додав він.

На форзаці книги Порошенко також написав невеликого листа Сенцову: "Ми, як і ви не перестаємо боротися за справедливість і правду. Я твердо переконаний, що Ваша незламна воля і терпіння будуть винагородженні. За Вас вся України і весь вільний світ".

 

Як відомо, 25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

Кінематографісти з різних країннеодноразово демонстрували солідарність з українським кінорежисером і вимагали його звільнення.

26 квітня 2017 року Сенцову присудили премію американського ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт "Свобода писати".

Українська правда

Теми: Сенцовполітв'язні
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