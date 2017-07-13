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У политзаключенного РФ Сенцова день рождения - Порошенко подарил книгу

Четверг, 13 июля 2017, 09:37

В День рождения украинского режиссера Олега Сенцова, которого Россия незаконно удерживает за решеткой, президент Петр Порошенко передал ему книгу.

Об этом Порошенко написал в своем твиттере.

"Сегодня день рождения Олега Сенцова. Через наших дипломатов передал Олегу "Воспоминания" Андрея Сахарова", - написал Порошенко.

"Дорогой Олег, Украина вместе со всем миром продолжит бороться за Вашу свободу", - добавил он.

На форзаце книги Порошенко также написал небольшое письмо Сенцову: "Мы, как и вы не перестаем бороться за справедливость и правду. Я твердо убежден, что Ваша несгибаемая воля и терпение будут вознаграждены. За Вас вся Украина и весь свободный мир".

Как известно, 28 марта на вручении премии "Ника" Сокуров высказался за освобождение украинского политзаключенного Олега Сенцова и против силового подавления протестов, которое произошло в России в воскресенье, 26 марта.

Об Олеге Сенцове также говорила и актриса Елена Коренева. Она подняла тему политзаключенных. "Среди них Олег Сенцов, наш коллега, Сергей Мохнаткин и Олег Навальный. Мы не можем им помочь, но мы должны знать, что это происходит в нашей стране", - заявила она.

Как известно, 25 августа 2015 российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Украинская правда

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Темы: Сенцовполитзаключенные
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