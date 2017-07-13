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Вбивство Нємцова: головному обвинуваченому дали 20 років

Четвер, 13 липня 2017, 12:12
Вбивство Нємцова: головному обвинуваченому дали 20 років
ntv.ru

Московський окружний військовий суд засудив Заура Дадаєва до 20 років колонії суворого режиму і штрафу 100 тисяч російських рублів.

При цьому звинувачення просило довічне ув'язнення і штраф 200 тисяч рублів.

Також суд задовольнив прохання звинувачення позбавити Дадаєва звання лейтенанта і ордена Мужності.

Крім того, суд засудив до тривалих термінів позбавлення волі інших фігурантів справи. Анзор Губашев отримав 19 років колонії суворого режиму, його брат Шадід - 16 років. Звинувачення просило 23 і 21 рік відповідно.

Темірлану Ескерханову суд призначив покарання у вигляді 14 років суворого режиму (обвинувачення просило 19 років). Хамзата Бахаєва засудили до 11 років колонії (просили 17 років).

Ніхто із засуджених не визнає свою провину.

Захист має намір оскаржити рішення суду.

Як повідомлялося, 29 червня в Росії присяжні визнали всіх п'ятьох підсудних винними у вбивстві російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року.

На лаві підсудних опинилися колишній офіцер батальйону "Північ" Заур Дадаєв, Темірлан Ескерханов, Хамзат Баха і брати Губашеви.

За матеріалами "Медузи" і "Нової газети"

Теми: Росія
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