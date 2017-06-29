Присяжні визнали Дадаєва винним у вбивстві Нємцова

Присяжні судді вважають доказаною провину засудженого Заура Дадаєва у вбивстві політика Бориса Нємцова.

За версією слідства, Дадаєв безпосередньо убив Нємцова на Великому Москворецькому мосту шістьма пострілами в спину.

Голоса присяжних розділилися (за - 10, проти - 2). Також судді вважають, що Дадаєв не заслуговує поблажок, пише Новая газета.

Крім того, присяжні визнали Анзора та Шадіда Губашевих винними у стеженні та зборі інформації за політиком та такими, що не заслуговують поблажливості. Один з присяжних висловився проти, інші за.

Присяжні також вважають винуватими Темірлана Ескерханова (10 голосів проти 2). Він, на думку більшості присяжних, не заслуговує поблажливості.

Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року.

На лаві підсудних опинилися колишній офіцер батальйону "Північ" Заур Дадаєв, Темірлан Ескерханов, Хамзат Баха і брати Губашеви.