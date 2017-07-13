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Порошенко вірить, що саміти з ЄС іще будуть у Ялті й Донецьку

Четвер, 13 липня 2017, 12:39

Президент України Петро Порошенко сподівається, що в майбутньому саміти Україна – Євросоюз можуть відбутися в окупованих нині Донецьку і Ялті.

Про це він сказав, відкриваючи пленарне засідання саміту Україна – ЄС у четвер в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що колись ми проведемо наступні саміти Україна-ЄС, дозвольте мені висловити це припущення, в Донецьку і в Ялті", – заявив глава держави.

Він подякував ЄС за підтримку України в боротьбі проти російської агресії на Донбасі і окупації нею Криму

Порошенко зазначив, що для успішного протистояння російській агресії ключове значення – збереження єдності всередині Європейського Союзу щодо підтримки України.

За його словами, яскравим свідченням такої єдності та підтримки України є продовження економічних санкцій ЄС проти РФ до січня 2018 року і "кримського пакета" санкцій до червня 2018 року.

"І чіткий наголос, що санкції будуть збережені до повної імплементації мінських угод", – наголосив глава української держави.

Теми: ПорошенкоДонецькКримокупаціяЄС
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