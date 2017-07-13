Порошенко верит, что саммиты с ЕС еще будут в Ялте и Донецке
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что в будущем саммиты Украина – Евросоюз могут пройти в оккупированных сейчас Донецке и Ялте.
Об этом он сказал, открывая пленарное заседание саммита Украина – ЕС в четверг в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я надеюсь, что когда-то мы проведем следующие саммиты Украина-ЕС, позвольте мне высказать это предположение, в Донецке и в Ялте", – заявил глава государства.
Он поблагодарил ЕС за поддержку Украины в борьбе против российской агрессии на Донбассе и оккупации ею Крыма.
Порошенко отметил, что для успешного противостояния российской агрессии ключевое значение имеет сохранение единства внутри Европейского Союза по поддержке Украины.
По его словам, ярким свидетельством такого единства и поддержки Украины является продление экономических санкций ЕС против РФ до января 2018 года и "крымского пакета" санкций до июня 2018 года.
"И четкое подчеркивание, что санкции будут сохранены до полной имплементации минских соглашений", – подчеркнул глава украинского государства.