Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко верит, что саммиты с ЕС еще будут в Ялте и Донецке

Четверг, 13 июля 2017, 12:39

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что в будущем саммиты Украина – Евросоюз могут пройти в оккупированных сейчас Донецке и Ялте.

Об этом он сказал, открывая пленарное заседание саммита Украина – ЕС в четверг в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что когда-то мы проведем следующие саммиты Украина-ЕС, позвольте мне высказать это предположение, в Донецке и в Ялте", – заявил глава государства.

Он поблагодарил ЕС за поддержку Украины в борьбе против российской агрессии на Донбассе и оккупации ею Крыма.

Порошенко отметил, что для успешного противостояния российской агрессии ключевое значение имеет сохранение единства внутри Европейского Союза по поддержке Украины.

По его словам, ярким свидетельством такого единства и поддержки Украины является продление экономических санкций ЕС против РФ до января 2018 года и "крымского пакета" санкций до июня 2018 года.

"И четкое подчеркивание, что санкции будут сохранены до полной имплементации минских соглашений", – подчеркнул глава украинского государства.

Темы: ПорошенкоДонецкКрымоккупацияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
Все новости...
Реклама: