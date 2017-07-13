Туск закликав Росію звільнити Сенцова

Президент Європейської ради Дональд Туск привітав із днем народження українського режисера Олега Сенцова і закликав Росію його звільнити.

Про це він сказав під час спільного брифінгу із президентом Петром Порошенко і президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

"Я хочу привітати Олега Сенцова, сьогодні його день народження", - сказав Туск.

"Я закликаю негайно звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України, які перебувають у Росії чи в анексованому Криму", - сказав він.

Туск нагадав, що 28 червня ЄС знову вирішив подовжити санкції проти Росії.

Перед цим Сенцова привітав також Порошенко.

"Символічно, що в свій день народження кримчанин Олег Сєнцов перебуває у російській в'язниці. Підкреслюю нашу спільну відповідальність за долю всіх українських громадян, які утримуються Росією в якості заручників: на Донбасі, в Криму і безпосередньо в Російській Федерації", - сказав він.

"Хочу привітати тебе з днем народження. Ми пам'ятаємо тебе і прагнемо якнайскорішого твого повернення додому", - додав Порошенко.

Як відомо, 25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

Кінематографісти з різних країн неодноразово демонстрували солідарність з українським кінорежисером і вимагали його звільнення.

26 квітня 2017 року Сенцову присудили премію американського ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт "Свобода писати".

Олександр Шумілін, УП