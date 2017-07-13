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Туск призвал Росію освободить Сенцова

Четверг, 13 июля 2017, 13:24

Президент Европейского совета Дональд Туск поздравил с днем ​​рождения украинского режиссера Олега Сенцова и призвал Россию его освободить.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

"Я хочу поздравить Олега Сенцова, сегодня его день рождения", - сказал Туск.

"Я призываю немедленно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, которые находятся в России или в аннексированном Крыму", - сказал он.

Туск напомнил, что 28 июня ЕС снова решил продлить санкции против России.

Перед этим Сенцова поздравил также Порошенко.

"Символично, что в свой день рождения крымчанина Олег Сенцов находится в российской тюрьме. Подчеркиваю нашу общую ответственность за судьбу всех украинских граждан, содержащихся Россией в качестве заложников: в Донбассе, в Крыму и непосредственно в Российской Федерации", - сказал он.

"Хочу поздравить тебя с днем ​​рождения. Мы помним тебя и стремимся скорейшего твоего возвращения домой", - добавил Порошенко.

Как известно, 28 марта на вручении премии "Ника" Сокуров высказался за освобождение украинского политзаключенного Олега Сенцова и против силового подавления протестов, которое произошло в России в воскресенье, 26 марта.

Об Олеге Сенцове также говорила и актриса Елена Коренева. Она подняла тему политзаключенных. "Среди них Олег Сенцов, наш коллега, Сергей Мохнаткин и Олег Навальный. Мы не можем им помочь, но мы должны знать, что это происходит в нашей стране", - заявила она.

Как известно, 25 августа 2015 российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоСенцовРосcия
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